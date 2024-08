Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: le titre avance, Berenberg remonte sa cible information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 15:49









(CercleFinance.com) - L'action Eli Lilly s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de New York, à la faveur d'une note des analystes de Berenberg qui ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'analyste salue les 'solides' résultats de deuxième trimestre publiés par le laboratoire pharmaceutique américain, ressortis au-dessus des attentes, ainsi que le relèvement de ses objectifs annuels sous l'effet du succès de ses médicaments contre le diabète et l'obésité.



Dans ce contexte, le bureau d'études indique avoir révisé à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge sur le groupe et rehaussé dans la foulée son objectif de cours de 1.000 à 1.050 dollars sur le titre, avec une recommandation maintenue à l'achat.



Lilly demeure ainsi sa valeur 'préférée' non seulement au sein du secteur pharmaceutique américain, mais aussi dans l'optique de jouer la thématique de l'obésité.



A 9h45 (heure de Wall Street), le titre avançait de 0,4% à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice S&P 500.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 919,56 USD NYSE +1,28%