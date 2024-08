Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: le Dr Runge s'apprête à quitter le conseil information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé vendredi soir que le Dr Marschall S. Runge, membre indépendant du conseil d'administration depuis 2013, prendrait sa retraite le 31 août 2024.



Le Dr. Runge est actuellement dirigeant de Michigan Medicine et doyen de la faculté de médecine de l'Université du Michigan.



Après sa retraite en juin 2025, il continuera d'enseigner et de fournir des soins de santé.



Eli Lilly a exprimé sa gratitude pour les contributions du Dr Runge, notamment son expertise en sciences médicales et sa perspective centrée sur les patients, qui ont aidé l'entreprise à développer des traitements pour des maladies comme le diabète et l'obésité.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 921,67 USD NYSE -0,69%