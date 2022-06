Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: le CHMP recommande l'anti-migraineux Rayvow information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - L'action Eli Lilly progresse de plus de 3% vendredi à Wall Street après la recommandation favorable du CHMP européen à Rayvow, son médicament contre la migraine.



Le titre gagne actuellement 3,5% après avoir pris plus de 4% en début de matinée.



Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), une émanation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), a recommandé Rayvow (lasmiditan), destiné au traitement de la migraine chez les adultes,



Dans son avis, le comité souligne qu'environ 15% de la population de l'Union européenne souffre de migraine.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.