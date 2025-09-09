Eli Lilly lance une plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA

Le fabricant de médicaments Eli Lilly

LLY.N a déclaré mardi qu'il lançait une plateforme d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui permet aux sociétés de biotechnologie d'accéder à des modèles de découverte de médicaments formés à partir d'années de données de recherche.

Les développeurs de médicaments adoptent de plus en plus les technologies d'intelligence artificielle pour les tests de découverte et de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la FDA de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche.

La plateforme de Lilly, TuneLab, consiste en des modèles d'IA qui incluent des données propriétaires obtenues pour un coût de plus d'un milliard de dollars.

"Lilly TuneLab a été créé pour permettre aux petites entreprises d'accéder à certaines des capacités d'IA utilisées quotidiennement par les scientifiques de Lilly", a déclaré Daniel Skovronsky, directrice scientifique de Lilly.

Les sociétés privées Circle Pharma et insitro ont déclaré qu'elles s'associaient à Lilly pour développer des thérapies contre le cancer et des médicaments à base de petites molécules, respectivement.