Eli Lilly lance la construction d'un site de production de 3,5 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique américain a donné le coup d'envoi de la construction d'une nouvelle usine de fabrication de 3,5 milliards de dollars dans la vallée de Lehigh, en Pennsylvanie. Ce projet s'inscrit dans le cadre de son programme d'investissement global de 50 milliards de dollars visant à accroître ses capacités de production de médicaments aux Etats-Unis.

Ce site figure parmi les dix nouvelles installations américaines annoncées par le laboratoire depuis 2020, et constitue l'une des quatre unités spécifiquement dédiées aux médicaments injectables et aux dispositifs médicaux. L'usine permettra d'augmenter les capacités de production pour la prochaine génération de traitements contre l'obésité, notamment le retatrutide, un candidat-médicament agoniste triple des récepteurs hormonaux GIP, GLP-1 et glucagon destiné aux patients atteints d'obésité ou de diabète de type 2.

L'installation intégrera des technologies avancées, telles que l'apprentissage automatique (machine learning), l'intelligence artificielle, des systèmes numériques intégrés et l'analyse de données avancée, afin d'optimiser l'automatisation et la fiabilité des opérations.

Sur le plan économique, le projet devrait générer environ 2 000 emplois durant la phase de construction, suivis de 850 postes qualifiés et à hauts salaires (ingénieurs, scientifiques, personnel opérationnel et techniciens de laboratoire) pour l'exploitation du site, pour lesquels les recrutements ont déjà débuté.