Eli Lilly: la FDA recommande une autre étude sur sintilimab 24/03/2022 à 15:59

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait publié une lettre de réponse complète (CRL) à sa demande de licence de produit biologique (BLA) portant sur l'administration du sintilimab -développé par Innovent Biologics et Eli Lilly- en association au pemetrexed et à une chimiothérapie à base de platine comme traitement de première intention des personnes souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) non épidermoïde.



Dans son courrier, la FDA indique qu'elle n'est pas en mesure d'approuver la demande du laboratoire sous sa forme actuelle et recommande une étude clinique supplémentaire.