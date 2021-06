Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : la FDA désigne une thérapie 'révolutionnaire' Cercle Finance • 24/06/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a attribué la désignation de 'Breakthrough Therapy' (thérapie révolutionnaire) au donanemab, la thérapie expérimentale par anticorps d'Eli Lilly destinée à lutter contre la maladie d'Alzheimer (MA). Cette désignation vise à accélérer le développement et l'examen de médicaments destinés à traiter une maladie grave lorsque des preuves cliniques préliminaires indiquent que le médicament peut démontrer une amélioration substantielle sur un ou plusieurs critères d'évaluation. La laboratoire précise qu'il a l'intention de soumettre plus tard dans l'année une demande de licence de produits biologiques (BLA) pour le donanemab dans le cadre d'une procédure d'approbation accélérée.

