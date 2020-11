Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : la FDA autorise une thérapie aux anticorps Cercle Finance • 10/11/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration américaine a autorisé l'utilisation de la thérapie aux anticorps de Eli Lilly pour le traitement des patients ayant récemment reçu un diagnostic de Covid-19. L'action de l'agence, appelée autorisation d'utilisation d'urgence, permet l'utilisation du traitement dans les formes légères à modérées du virus chez les patients à haut risque, a déclaré Eli Lilly. L'anticorps neutralisant du fabricant de médicaments, appelé bamlanivimab, a été conçu pour bloquer la fixation et l'entrée du virus dans les cellules humaines, neutralisant ainsi le virus. Les scientifiques de Lilly ont développé l'anticorps en moins de trois mois, après sa découverte par la société biotechnologique canadienne AbCellera et les scientifiques du Centre de recherche sur les vaccins du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

