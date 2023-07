Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: l'offre sur Dice va être prolongée information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 14:47









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé mardi avoir décidé de prolonger de près de dix jours, c'est-à-dire jusqu'au 8 août, la durée de son offre de 2,4 milliards de dollars sur la société biopharmaceutique Dice.



La précédente date de clôture était prévue le 28 juillet au soir.



Cette annonce intervient alors qu'Eli Lilly ne contrôlait, en date hier, que 9,58 millions d'actions, soit 20,05% du capital de ce spécialiste des maladies chroniques en immunologie.



Les autres conditions de l'offre publique d'achat demeurent inchangées, Eli Lilly continuant de proposer 48 dollars en numéraire pour chaque action Dice.





