Eli Lilly: l'acquisition de Morphic est bouclée

(CercleFinance.com) - 16/08/2024









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de Morphic, une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.



Le géant de la santé avait initialement annoncé l'opération le mois dernier, pour un montant estimé à quelque 3,2 milliards de dollars.



A la clôture de son offre publique d'achat, hier, Lilly qui proposait 57 dollars pour chaque action Morphic cotée sur le Nasdaq détenait autour de 92,8% du capital.



Les titres vont maintenant être retirés de la cote.



Le programme principal de Morphic, la molécule MORF-057 conçue pour traiter les maladies inflammatoires de l'intestin, fait actuellement l'objet d'études de phase 2 dans la rectocolite hémorragique (RCH) et la maladie de Crohn.





