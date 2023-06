Eli Lilly: Jardiance approuvé par la FDA dès l'âge de 10 ans information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 15:50

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Jardiance® (empagliflozine) en pilules de 10 et 25 mg afin de réduire la glycémie chez les enfants âgés de 10 ans et plus atteints d'un diabète de type 2.



Le laboratoire précise que Jardiance n'est pas recommandé chez les patients atteints de diabète de type 1 et qu'il n'était pas recommandé pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2 avec un DFGe inférieur à 30 mL/min/1,73 m2.



Selon Lennart Jungersten, vice-président senior en charge de la Médecine et des affaires réglementaires chez Boehringer Ingelheim (partenaire de Eli Lilly), cette approbation de la FDA constitue 'une étape importante' et offre une option de traitement par vois orale.



Le laboratoire rappelle que le diabète de type 2 représente un problème de santé important et croissant chez les jeunes aux États-Unis. Au cours des deux dernières décennies, la prévalence du diabète de type 2 chez les personnes âgées de 10 à 19 ans a presque doublé.