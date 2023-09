Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: Jardiance approuvé dans l'insuffisance rénale information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Boehringer Ingelheim annoncent que la FDA des États-Unis a approuvé Jardiance en comprimés de 10 mg pour le traitement des adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) à risque de progression.



Le produit est ainsi indiqué pour réduire le risque de baisse soutenue du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe), d'insuffisance rénale terminale, de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation chez les adultes atteints d'IRC.



Les deux laboratoires pharmaceutiques rappellent que Jardiance a significativement réduit le risque de progression de la maladie rénale et de décès cardiovasculaire chez les adultes atteints d'IRC, comme l'a montré l'essai de phase III EMPA-KIDNEY.





