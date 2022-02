Eli Lilly: investit 700 M$ dans un nouveau site à Boston information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 15:19

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce le lancement du Lilly Institute for Genetic Medicine ainsi qu'un investissement d'environ 700 millions de dollars pour établir une installation de pointe dans le port maritime de Boston (Etats-Unis).



Cet investissement s'appuie aussi sur l'acquisition, en 2020, de Prevail Therapeutics, spécialiste new yorkais de la thérapie génique.



Ainsi, les équipes de chercheurs de Boston et New York travailleront ensemble afin de tirer parti des technologies basées sur l'ARN et l'ADN et développer de potentielles nouvelles thérapies susceptibles de traiter ou de prévenir des maladies qu'il est actuellement impossible de traiter.



D'ici 5 ans, Eli Lilly prévoit que le site de Boston passe de 120 à plus de 250 biologistes chercheurs, chimistes, scientifiques des données et autres experts en médecine génétique, tandis que le site de New York comptera jusqu'à 200 scientifiques - tous employés par Eli Lilly.