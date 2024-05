Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: investit 5,3 Mds$ dans son site de l'Indiana information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé un investissement majeur de 5,3 milliards de dollars dans son site de fabrication de Lebanon (Indiana), portant l'investissement total à 9 milliards de dollars.



Cette opération vise à renforcer la capacité de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour le Zepbound (tirzépatide) et Mounjaro (tirzépatide), offrant ainsi plus de capacités de traitements contre l'obésité et le diabète de type 2.



Le laboratoire précise avoir investi plus de 16 milliards de dollars depuis 2020 dans de nouveaux sites de fabrication aux États-Unis et en Europe.







