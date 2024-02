Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: hausse de 19% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 13:38









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly publie au titre du quatrième trimestre 2023 un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 19% en comparaison annuelle, à 2,49 dollars, ainsi que des revenus en croissance de 28% à 9,35 milliards.



Les revenus de ses nouveaux produits ont augmenté de 2,19 milliards de dollars pour atteindre 2,49 milliards, portés par Mounjaro et Zepbound, tandis que ceux de ses produits de croissance se sont accrus de 9% à 5,27 milliards, tirés par Verzenio et Jardiance.



Pour l'année 2024, Eli Lilly indique tabler sur un BPA ajusté entre 12,20 et 12,70 dollars, ainsi que sur des revenus compris entre 40,4 et 41,6 milliards de dollars, à comparer à 6,32 dollars et 34,1 milliards respectivement sur l'exercice écoulé.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.