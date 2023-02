Eli Lilly: fourchette-cible de BPA relevée pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 13:28

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Eli Lilly annonce une mise à jour de ses prévisions de BPA pour 2023, l'anticipant désormais entre 8,35 et 8,55 dollars en données ajustées (et non plus entre 8,10 et 8,30 dollars) pour des revenus toujours attendus entre 30,3 et 30,8 milliards.



Le laboratoire pharmaceutique a engrangé sur les trois derniers mois de 2022, un BPA ajusté en diminution de 4% à 2,09 dollars, y compris 0,23 dollar de frais d'IPR&D et d'étapes de développement acquis, pour un chiffre d'affaires en recul de 9% à 7,3 milliards.



Hors anticorps Covid-19, ses revenus ont augmenté de 5% (+10% à taux de change constant), sous l'effet de la croissance des volumes des principaux produits de croissance, partiellement compensée par la baisse du chiffre d'affaires d'Alimta.