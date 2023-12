Eli Lilly finalise le rachat de Point Biopharma

(AOF) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de Point Biopharma Global Inc. une société biotech disposant d'un pipeline de thérapies "radioligands" aux stades cliniques et précliniques en développement pour le traitement du cancer. L'offre publique d'achat de Lilly visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Point au prix d'achat de 12,50 dollars par action en espèces, a expiré comme prévu le 22 décembre 2023, et n’a pas été prolongée davantage.

Le groupe a annoncé début octobre le rachat de cette société spécialisée dans le développement de thérapies anticancéreuses pour 1,4 milliard de dollars. Les actions ordinaires de Point seront radiées du Nasdaq.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.