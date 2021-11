Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : fin de l'examen continu de deux anticorps Covid information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce aujourd'hui avoir mis fin à l'examen continu du bamlanivimab et de l'etesevimab, deux anticorps pour le traitement du COVID-19 développés par Elli Lilly Netherlands BV, après que le laboratoire a informé l'Agence qu'il se retirait du processus. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA examinait les données sur ces médicaments depuis mars 2021 dans le cadre d'un examen continu. Dans sa lettre notifiant son retrait à l'Agence, Eli Lilly explique s'être retiré du processus car le CHMP avait besoin de données de validation qui ne pouvaient être générées qu'en produisant de nouveaux lots d'actifs, ce qui n'était pas intégré dans les prévisions d'approvisionnement de l'entreprise. Cette annonce intervient alors qu'Eli Lilly a annoncé aujourd'hui même un accord de 1,23 milliard de dollars avec le gouvernement US pour la fourniture de 614 000 doses supplémentaires de ces deux produits.

