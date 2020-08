Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : extension de l'accord avec le chinois Innovent Cercle Finance • 18/08/2020 à 14:49









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé mardi avoir signé un accord de licence avec son partenaire chinois Innovent Biologics portant sur le développement de leur immunothérapie commune TYVYT. Les deux groupes biopharmaceutiques ont commencé à commercialiser TYVYT ensemble en Chine l'an dernier dans le traitement du lymphome de Hodgkin rebelle ou récidivant. Dans le cadre de leur nouvel accord, Lilly obtiendra une licence pour la commercialisation de l'anticorps monoclonal en dehors de la Chine, en particulier sur le marché américain. Innovent recevra en contrepartie un paiement initial de 200 million de dollars, qui pourrait s'assortir de 825 millions de dollars supplémentaires en fonction de la réalisation de certains objectifs commerciaux, ainsi que de royalties sur les ventes du produit. Les deux laboratoires disent aussi vouloir explorer le potentiel de TYVYT dans le cancer du poumon et d'autres types de cancers.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.