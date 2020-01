Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : examen prioritaire de la FDA pour sélpercatinib Cercle Finance • 30/01/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats Unis a accordé un examen prioritaire pour la demande de nouveau médicament (NDA) pour le sélpercatinib. Ce médicament est destiné au traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à fusion positive RET (NSCLC) avancé, d'un cancer thyroïdien médullaire médullaire RET (MTC) et le cancer de la thyroïde à fusion positive RET. ' Cela représente une étape importante vers la fourniture d'une nouvelle thérapie de précision pour les personnes vivant avec certains cancers liés à RET ', a déclaré Anne White, présidente de Lilly Oncology. 'Combinée à l'ouverture récente de nos deux essais cliniques de phase 3 sur le sélpercatinib, nous sommes ravis de l'élan positif de ce programme et espérons offrir un traitement qui changera la pratique aux patients atteints de cancers RET le plus tôt possible '.

