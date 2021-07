Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : EUA élargie pour le baricitinib dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 16:18









(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Incyte annoncent que la FDA des États-Unis a élargi l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour le baricitinib afin de permettre un traitement de la Covid-19 avec ou sans remdesivir, et non plus uniquement en combinaison avec ce produit. L'EUA prévoit l'utilisation du baricitinib chez les patients hospitalisés de deux ans ou plus nécessitant un apport d'oxygène supplémentaire, une ventilation mécanique non invasive ou invasive, ou une oxygénation par membrane extracorporante. Par ailleurs, le laboratoire biopharmaceutique fait part d'une collaboration pluriannuelle avec Kumquat pour découvrir et développer de nouvelles petites molécules qui stimulent les réponses immunitaires spécifiques aux tumeurs.

