Eli Lilly: étude négative pour le solanezumab pour Alzheimer

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que le solanezumab ne ralentissait pas la progression du déclin cognitif dû à la pathologie de la maladie d'Alzheimer (MA) lorsqu'il était administré à des personnes présentant une plaque amyloïde mais aucun symptôme clinique de la maladie, ce que l'on appelle le stade préclinique de la MA.



Le solanezumab ne cible que la bêta-amyloïde soluble. Le traitement n'a pas éliminé la plaque ni stoppé l'accumulation d'amyloïde chez les participants traités avec le médicament dans le cadre de l'étude A4.



' Bien que cette étude ait été négative, les données uniques qu'elle a générées ont permis d'améliorer notre compréhension de la maladie d'Alzheimer préclinique et feront progresser la prochaine génération d'études ', a déclaré John Sims, responsable médical du développement mondial de la marque - solanezumab, pour Eli Lilly.



Lilly reste engagée dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, avec des mécanismes d'élimination de la plaque tels que le donanemab et le remternetug, qui font tous deux l'objet d'essais de phase 3 en cours.





