Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : étude avec UnitedHealth dans la Covid-19 Cercle Finance • 04/12/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce s'associer à UnitedHealth Group pour conduire une étude pragmatique sur son anticorps neutralisant bamlanivimab (LY-CoV555) chez les personnes infectées par la Covid-19 à risque élevé. bamlanivimab a récemment reçu une autorisation d'utilisation en urgence de la FDA des Etats-Unis pour les patients atteints de Covid-19 légère à modérée présentant un risque élevé de progression de la maladie vers une forme sévère et/ou d'hospitalisation. L'essai va évaluer l'efficacité et la sécurité du produit chez les individus correspondants aux critères de cette autorisation. Elle combinera un suivi quotidien des symptômes, ainsi que des services de test au SARS-CoV-2 et d'infusion à domicile.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.