Eli Lilly est stimulé par de nouvelles données sur les pilules ; les dirigeants affirment que la procédure accélérée aux États-Unis n'est pas une certitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'essai clinique et les actions, et remanie les trois premiers paragraphes)

*

La pilule amaigrissante de Lilly bat celle de Novo lors d'un essai clinique

*

Les résultats des essais renforcent l'avance de Lilly sur le marché des GLP-1

*

Lilly prévoit de déposer des dossiers au niveau mondial pour accélérer le lancement de son médicament oral contre l'obésité

par Maggie Fick et Mrinalika Roy

La demande d'approbation d'Eli Lilly LLY.N pour une pilule amaigrissante expérimentale a été stimulée mercredi par de nouvelles données d'essais cliniques, mais les dirigeants de la société ont déclaré qu'il était trop tôt pour supposer que le médicament ferait partie d'un nouveau programme d'examen accéléré aux États-Unis.

Les actions de Lilly ont augmenté de 0,8 % mercredi. La société développe la pilule comme une alternative à ses médicaments injectables Mounjaro et Zepbound, qui sont déjà en tête des ventes parmi les traitements du diabète et de la perte de poids. Lilly a essayé d'élargir son avance sur le marché en croissance rapide des médicaments GLP-1 par rapport à son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Lilly a déclaré que dans un essai en tête-à-tête portant sur 1 698 adultes atteints de diabète de type 2, son orforglipron a réduit la glycémie moyenne et le poids de manière plus efficace que le semaglutide Rybelsus de Novo Nordisk, administré par voie orale.

"Ces données renforcent notre conviction qu'Eli Lilly est bien placée pour conserver sa position de leader sur le marché du GLP-1", a déclaré Daniel Barasa, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds. Selon lui, l'orforglipron montre non seulement une efficacité supérieure, mais aussi des avantages en termes de commodité de dosage dans l'essai contre le Rybelsus.

Lilly, le fabricant de médicaments le plus important au monde en termes de valeur marchande, augmente sa capacité de production aux États-Unis et à l'étranger afin de répondre à la demande croissante de traitements GLP-1, alors qu'il fait la course avec son rival Novo pour mettre sur le marché une version orale en premier.

Toutefois, les dirigeants de l'entreprise d'Indianapolis se sont montrés prudents quant au nouveau programme de bons de priorité de la Food and Drug Administration (FDA), conçu pour raccourcir les délais d'examen de certaines thérapies qui répondent à des besoins majeurs de santé publique.

"On sait très peu de choses aujourd'hui sur ce programme national de bons de priorité. Je ne pense pas que nous soumettrons un dossier dans le cadre de ce programme, car nous n'en comprenons pas pleinement le contenu", a déclaré Patrik Jonsson, président de Lilly International, lors d'une interview accordée à Reuters mercredi. Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health, a déclaré que la société considérait l'initiative de manière positive et soutenait les efforts visant à accélérer l'examen réglementaire, mais il a souligné qu'ilétait trop tôt pour savoir comment le programme pourrait s'appliquer au pipeline de la société.

Plusieurs analystes de Wall Street ont déclaré à Reuters cette semaine que l'orforglipron pourrait être un candidat de choix pour le programme.

Les analystes prévoient que l'orforglipron pourrait générer des ventes annuelles maximales de 10 milliards de dollars et s'attendent à ce qu'il obtienne l'approbation accélérée de la FDA d'ici la fin de l'année 2025. M. Jonsson a déclaré que Lilly était obligé d'étudier les options réglementaires, mais il a souligné que le plan de base de l'entreprise ne dépendait pas du programme de bons d'achat qui reste à définir. Il a ajouté que Lilly prévoyait de déposer une demande d'autorisation pour d'orforglipron auprès des autorités de réglementation aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans l'Union européenne, au Japon et en Chine "à quelques semaines d'intervalle". M. Jonsson a refusé de préciser les lieux de fabrication des comprimés en dehors des États-Unis, mais il a confirmé qu'une production en dehors des États-Unis était prévue.

L'orforglipron est conçu pour imiter l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit et qui est ciblée par l'injection à succès de Lilly, le tirzepatide, vendu sous les noms de marque Mounjaro et Zepbound.

Novo s'attend à ce que son médicament oral contre l'obésité soit approuvé par les autorités américaines dans le courant de l'année.