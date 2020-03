Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : essais cliniques pénalisés par la pandémie Cercle Finance • 23/03/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - En raison de la pandémie qui pénalise durement les systèmes de santé, Eli Lilly indique qu'il va retarder la plupart des lancements de nouveaux essais cliniques et faire une pause dans les recrutements de patients dans la plupart des études en cours. Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis précise toutefois qu'il poursuit les essais cliniques en cours pour les patients qui ont déjà été recrutés, et 'ne pas anticiper à ce stade de changements à ses objectifs pour 2020 du fait du covid-19'.

