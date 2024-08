Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: essai prometteur pour le tirzépatide injectable information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé des résultats positifs d'une étude de phase III évaluant la sécurité et l'efficacité de l'injection de tirzépatide (5 mg, 10 mg ou 15 mg) chez les adultes atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (HFpEF) et d'obésité.



Le tirzépatide a montré des améliorations 'significatives' des résultats en matière d'insuffisance cardiaque et des symptômes, comparé au placebo, souligne le laboratoire.



Tous les critères secondaires, y compris la capacité d'exercice, la réduction de l'inflammation et la perte de poids, ont également été atteints.



Le tirzépatide a réduit le poids corporel de 15,7 % contre 2,2 % pour le placebo, ajoute Eli Lilly.



Jeff Emmick, vice-président chez Eli Lilly, a évoqué un essai 'sans précédent' et souligné l'importance de ces résultats pour une population disposant jusqu'alors d'options de traitement limitées.







