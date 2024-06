Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: essai prometteur pour le tirzepatide dans la MASH information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 11:03









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé ce week-end les résultats d'une étude de phase 2 visant à évaluer le tirzepatide chez les adultes atteints de stéatohépatite métabolique (MASH) avec fibrose de stade 2 ou 3.



Les résultats ont montré que 51,8%, 62,8% et 73,3% des participants prenant respectivement 5 mg, 10 mg et 15 mg de tirzepatide ont atteint une absence de MASH sans aggravation de la fibrose, comparé à 13,2% des participants sous placebo.



Les données ont été présentées au congrès de l'Association Européenne pour l'Étude du Foie (EASL) 2024 et publiées dans le New England Journal of Medicine.



En ce qui concerne les critères secondaires, 59,1%, 53,3% et 54,2% des participants prenant respectivement 5 mg, 10 mg et 15 mg ont montré une amélioration de la fibrose sans aggravation de la MASH, comparé à 32,8% sous placebo.



Lilly est en discussion avec les autorités réglementaires pour les prochaines étapes du tirzepatide dans le traitement de la MASH.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 850.01 USD NYSE +1.54%