Eli Lilly: essai prometteur dans le diabète des adolescents

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce qu'un essai de phase III comparant Jardiance et un placebo comme soin du diabète de type 2 chez les 10-17 ans a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant 'une réduction statistiquement significative de l'HbA1c', soit le marqueur de la glycémie moyenne.



Le laboratoire a fait part de ces résultats lors du congrès mondial de la Fédération internationale du diabète (FID) qui se tenait aujourd'hui.



Il précise que les données d'innocuité globales étaient généralement cohérentes avec les résultats antérieurs observés chez les adultes.



'Ces résultats sont particulièrement importants étant donné le besoin davantage d'options thérapeutiques pour combattre le diabète de type 2 chez les jeunes car, à ce jour, la metformine constitue le seul traitement oral disponible pour eux', a expliqué en substance Lori Laffel, M.D., chercheuse principale de l'étude et professeure de pédiatrie à la Harvard Medical School.





