Eli Lilly: essai concluant pour lebrikizumab dans l'eczéma

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a présenté les résultats d'une étude de phase III portant sur le lebrikizumab comme traitement de l'eczéma chez les personnes non blanches. Dans cette étude, le traitement a montré une amélioration de la clairance cutanée et un soulagement des démangeaisons.



Les résultats de cet essai sont cohérents avec les données d'autres études de phase 3



'Avec ces premiers résultats, Lilly fait un pas en avant vers l'étude des besoins des personnes dont la peau est colorée et affectée par la dermatite atopique', a indiqué Andrew Alexis, professeur de dermatologie clinique et chercheur principal de l'étude.



'Grâce à des essais cliniques comme celui-ci, nous espérons réaliser davantage de percées pour améliorer la vie des personnes mal desservies', a ajouté Mark Genovese, M.D., vice-président senior du développement de l'immunologie chez Eli Lilly.





