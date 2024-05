Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: essai concluant dans la maladie de Crohn information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que dans son étude de phase 3 VIVID-1, les patients atteints de la maladie de Crohn modérément à sévèrement active ont montré des améliorations significatives avec le mirikizumab par rapport au placebo après un an.



Ces résultats incluent des taux élevés de rémission clinique et de réponse endoscopique, même chez les patients ayant échoué à des traitements biologiques précédents.



Le mirikizumab a atteint tous les objectifs principaux et secondaires de l'étude, montrant des améliorations significatives dans les réponses cliniques et endoscopiques à la semaine 52: 54,1% des patients sous mirikizumab ont atteint la rémission clinique et 48,4% ont eu une réponse endoscopique après un an.



Les données seront présentées à la Digestive Disease Week à Washington, D.C.





