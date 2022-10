Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: engage 92.5 M$ dans l'Université Purdue information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce avoir établi un nouveau programme innovant de bourses d'études et renouvelé sa collaboration de recherche stratégique avec l'Université Purdue, à West Lafayette (Indiana).



Dans le cadre de ces deux programmes, le laboratoire annonce avoir engagé 92,5 millions de dollars sur le campus de West Lafayette.



L'engagement de Lilly comprend notamment 42,5 millions de dollars sur 10 ans pour financer des bourses de fabrication pharmaceutique pour les nouveaux étudiants de premier cycle de Purdue, offrant chaque année à 75 à 100 étudiants talentueux des frais de scolarité complets avec un stage garanti.



Un accès prioritaire au nouveau programme Lilly Scholars sera accordé aux étudiants de premier cycle qui sont sous-représentés dans la population étudiante de Purdue, qui ont surmonté des désavantages socio-économiques ou éducatifs ou qui font partie de la première génération de leur famille à fréquenter l'université.



Les premières bourses seront offertes dès l'automne 2023, indique le laboratoire.







