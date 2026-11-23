** Le cours de l'action d'Eli Lilly LLY.N progresse de 1,4 % pour s'établir à 1.365,1 dollars dans l'après-midi
** LLY prévoit d'acquérir LoQus23 Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars, ce qui permettra au laboratoire pharmaceutique américain de prendre pied dans le domaine des traitements contre la maladie de Huntington, un domaine dans lequel aucun traitement modificateur de la maladie n'a encore été approuvé
** Le principal candidat de LoQus23, le LQT-23, est un inhibiteur oral potentiellement "premier de sa classe" de la MSH3, une protéine impliquée dans la réparation des mésappariements de l’ADN, liée à la progression de la maladie de Huntington
** La maladie de Huntington est une affection neurodégénérative héréditaire et progressive dans laquelle les cellules nerveuses du cerveau se détériorent au fil du temps, entraînant des troubles moteurs, cognitifs et de l'humeur
** Sur 33 courtiers, 27 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 5 "conserver" et 1 "vendre"; leur objectif de cours médian est de 1.573 dollars
** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre affiche une hausse de 27 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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