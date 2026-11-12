Eli Lilly en hausse après avoir obtenu la première autorisation de mise sur le marché en Chine d'un médicament amaigrissant

** L'action d'Eli Lilly LLY.N progresse de 3,3% à 1.485 dollars avant l'ouverture du marché

** La société devient ainsi le premier laboratoire pharmaceutique à voir un comprimé amaigrissant à base de GLP-1 approuvé en Chine

** L'autorisation de l'orforglipron donne à LLY une longueur d'avance sur Novo Nordisk NOVOb.CO , qui a également déposé une demande pour commercialiser la version orale de son médicament Wegovy en Chine

** Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant le prix de l’orforglipron en Chine ni sa date de mise sur le marché

** LLY se maintient au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours depuis fin avril

** Sur 33 courtiers, 27 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, cinq "conserver" et un "vendre"; le cours cible médian est de 1.570 dollars - LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 33,7% depuis le début de l'année, contre une progression de 11,3% pour l'indice S&P 500 .SPX