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Eli Lilly en hausse après avoir obtenu la première autorisation de mise sur le marché en Chine d'un médicament amaigrissant
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 10:52

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** L'action d'Eli Lilly LLY.N progresse de 3,3% à 1.485 dollars avant l'ouverture du marché

** La société devient ainsi le premier laboratoire pharmaceutique à voir un comprimé amaigrissant à base de GLP-1 approuvé en Chine

** L'autorisation de l'orforglipron donne à LLY une longueur d'avance sur Novo Nordisk NOVOb.CO , qui a également déposé une demande pour commercialiser la version orale de son médicament Wegovy en Chine

** Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant le prix de l’orforglipron en Chine ni sa date de mise sur le marché

** LLY se maintient au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours depuis fin avril

** Sur 33 courtiers, 27 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, cinq "conserver" et un "vendre"; le cours cible médian est de 1.570 dollars - LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 33,7% depuis le début de l'année, contre une progression de 11,3% pour l'indice S&P 500 .SPX

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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