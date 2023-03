Eli Lilly: échec d'un essai clinique du solanezumab contre la maladie d'Alzheimer

(AOF) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que son médicament solanezumab « n'a pas ralenti la progression du déclin cognitif dû à la pathologie de la maladie d'Alzheimer » lorsqu'il a été administré à des personnes sans symptômes cliniques de la maladie, c'est-à-dire au stade préclinique. Le traitement n'a pas éliminé la plaque ni stoppé l'accumulation d'amyloïde chez les participants traités avec le médicament dans le cadre de l'étude Anti-Amyloid dans l'étude A4 qui portait sur le traitement de la maladie d'Alzheimer asymptomatique.

Lilly annonce qu'elle reste engagée dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, avec des mécanismes d'élimination de la plaque, tels que le donanemab et le remternetug, qui font tous deux l'objet d'essais de phase 3 en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.