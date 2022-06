Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: données positives pour Jardiance information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 12:42









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier que deux analyses des données finales américaines d'une étude montrent que Jardiance (empagliflozine) a été associé à une réduction du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque par rapport à deux autres classes de traitements hypoglycémiants chez les adultes atteints de diabète de type 2 en soins de routine.



Les réductions du risque relatif étaient de 50% par rapport aux inhibiteurs DPP-4 et de 30% par rapport aux agonistes des récepteurs GLP-1.



'Ces résultats sur cinq ans montrent que l'empagliflozine est associée à une diminution du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès, ce qui constitue des données encourageantes pour les adultes atteints de diabète de type 2 et leur équipe soignante', a commenté Elisabetta Patorno, professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School, et co-chercheur de l'étude.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.