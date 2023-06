Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: données positives en cancer du sein et lymphome information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que des données positives concernant ses anticancéreux Verzenio et Jaypirca seront présentées lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago, du 2 au 6 juin.



Ainsi, de nouvelles analyses issues de l'essai de phase 3 monarchE portant sur deux ans de traitement par Verzenio dans le cancer du sein précoce montrent une efficacité similaire dans tous les groupes d'âge et chez les patientes ayant subi des ajustements posologiques.



De même, les données mises à jour de l'essai de phase 1/2 BRUIN de Jaypirca chez les patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau (LCM) récidivant ou réfractaire prétraité par inhibiteur covalent de BTK, continuent de démontrer une efficacité durable.





