Eli Lilly : données positives dans le psoriasis en plaques

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique que son médicament expérimental mirikizumab a davantage aidé les patients à réduire les symptômes du psoriasis en plaques modéré à sévère, que le Cosentyx de Novartis, dans une étude de phase III. L'anticorps monoclonal a atteint l'ensemble de ses objectifs principaux et secondaires clés par rapport à placebo à la semaine 16, et l'ensemble des objectifs secondaires clés par rapport au Cosentyx aux semaines 16 et 52. Ajoutant que le profil de sécurité s'est révélé conforme aux observations précédentes, le laboratoire d'Indianapolis prévoit de présenter les résultats de ses essais OASIS-1 et 2 aux autorités de régulation à travers le monde.

