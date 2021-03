Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : données positives avec GSK dans la Covid-19 Cercle Finance • 29/03/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - Eli Lilly et GlaxoSmithKline (GSK) annoncent des données de première ligne positives de l'essai élargi de phase II BLAZE-4 portant sur des patients adultes à faible risque présentant une Covid-19 légère à modérée. Les résultats ont montré que bamlanivimab 700 mg co-administré avec VIR-7831 500 mg a démontré une réduction relative de 70% de la charge virale constamment élevée au jour 7 par rapport au placebo, répondant au critère d'évaluation primaire. 'En outre, bamlanivimab administré avec VIR-7831 a démontré une réduction statistiquement significative comparée au placebo dans les principaux critères d'évaluation secondaires virologiques', ajoutent les deux laboratoires pharmaceutiques.

