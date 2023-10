Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: données positives autour du Verzenio information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 14:46









(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company a présenté les résultats sur cinq ans d'une étude de phase 3 ayant évalué pendant deux ans l'administration de Verzenio® (abemaciclib) associé à une thérapie endocrinienne (ET) par rapport à l'ET seule chez les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce (EBC) HR+, HER2-, avec ganglions positifs à un risque élevé de récidive.



' Ces données sur cinq ans démontrent clairement un effet persistant au-delà de la fin de deux années de traitement par l'abémaciclib ', assure Nadia Harbeck, M.D., Ph.D, directrice du Centre du sein et présidente du Oncologie conservatrice, Département d'OB&GYN, Hôpital universitaire LMU (Munich, Allemagne).



Ces données ont été partagées lors d'une présentation de dernière minute lors du congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).







