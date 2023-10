Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: données encourageantes dans la dermatite atopique information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 14:56









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère ayant suivi un traitement par lebrikizumab expérimental pendant une période allant jusqu'à deux ans ont présenté ' une clairance cutanée soutenue, un soulagement des démangeaisons et une réduction de la gravité de la maladie ' grâce à une dose d'entretien mensuelle, comme le démontre l'étude d'extension à long terme ' ADjoin '.



Les résultats de l'étude seront d'ailleurs présentés à l'occasion de la 43e conférence annuelle d'automne sur la dermatologie clinique qui se tiendra du 19 au 22 octobre à Las Vegas.



' Le lebrikizumab, administré à raison d'une dose mensuelle après une phase d'induction, a démontré son efficacité chez les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, offrant un soulagement durable de certains des signes et symptômes les plus pénibles de la maladie ', résume Emma Guttman-Yassky, directrice du département de dermatologie du mont Sinaï à New York, et auteure principale de l'analyse ADjoin.



' Ces données impressionnantes sur deux ans soulignent l'impact durable que cette option potentielle de traitement biologique de première intention peut avoir sur les personnes vivant avec cette maladie perturbatrice ', a-t-elle ajouté.







