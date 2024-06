Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: données encourageantes autour de l'olomorasib information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a partagé des données actualisées d'un essai clinique portant sur l'olomorasib (un inhibiteur de la protéine KRAS G12C) en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, ainsi que sur l'olomorasib lorsqu'il est associé au Keytruda (de Merck) chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé.



Les résultats ont montré une efficacité et une tolérabilité 'encourageantes', ouvrant des perspectives 'prometteuses' pour l'utilisation de l'olomorasib, en particulier dans le NSCLC où de nouvelles options de traitement sont nécessaires, souligne le laboratoire.



Les scientifiques se disent enthousiastes quant aux possibilités d'association de l'olomorasib avec des régimes thérapeutiques contenant du pembrolizumab pour des traitements de première ligne du NSCLC.





