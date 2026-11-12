Eli Lilly devient le premier laboratoire pharmaceutique à voir un médicament amaigrissant à base de GLP-1 autorisé en Chine

Eli Lilly LLY.N est devenue jeudi la première entreprise à voir son comprimé amaigrissant à base de GLP-1 approuvé en Chine, prenant ainsi une longueur d'avance sur son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial.

Ce comprimé, l’orforglipron, entrera en concurrence pour les parts de marché en Chine avec la propre injection amaigrissante à base de GLP-1 administrée une fois par semaine de Lilly, ainsi qu’avec des injections similaires proposées par Novo, Pfizer PFE.N et la société locale Innovent Biologics 1801.HK .

Novo et Lilly estiment que les comprimés amaigrissants pourraient attirer les patients réticents à recourir aux injections. Novo a également déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché pour la version orale de Wegovy en Chine.

Les traitements oraux représentent environ un tiers des prescriptions liées à l’obésité aux États-Unis depuis le lancement du comprimé Wegovy de Novo en janvier de cette année, selon des présentations de Novo datant de septembre.

La Commission nationale de la santé chinoise a déclaré que la proportion de personnes en surpoids ou obèses dans le pays pourrait atteindre plus de 65% d’ici 2030, contre environ 50% en 2020.

Les ventes annuelles de traitements à base de GLP-1 destinés à la gestion du poids en Chine pourraient atteindre 30 milliards de yuans (4,5 milliards de dollars) au cours des cinq à sept prochaines années, contre une fourchette estimée entre 3 et 4 milliards de yuans actuellement, selon les prévisions de Yang Huang, responsable de la recherche sur la santé en Chine chez J.P. Morgan.

Lilly n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant le prix de l'orforglipron en Chine ni sa date de mise sur le marché.