Eli Lilly devient le premier laboratoire pharmaceutique à obtenir l'autorisation de mise sur le marché en Chine d'un comprimé amaigrissant à base de GLP-1

Eli Lilly LLY.N est devenu jeudi le premier laboratoire pharmaceutique à voir un comprimé à base de GLP-1 destiné à la perte de poids approuvé en Chine, ce qui lui confère un avantage sur son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial.

Jusqu’à présent, la Chine n’avait autorisé que les médicaments à base de GLP-1 sous forme d’injections pour la gestion du poids.

Le comprimé de Lilly, l’orforglipron, entrera en concurrence pour conquérir des parts de marché en Chine avec sa propre injection hebdomadaire à base de GLP-1 destinée à la perte de poids, ainsi qu’avec les injections concurrentes de Novo, Pfizer PFE.N et de la société locale Innovent Biologics 1801.HK .

Les médicaments de la classe des GLP-1 imitent une hormone intestinale afin de réduire l’appétit et de réguler la glycémie chez les patients diabétiques.

Lilly estime que les comprimés amaigrissants pourraient séduire les patients réticents à recourir aux injections.

Novo a également déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché en Chine pour la version orale de son injection Wegovy, aux côtés d’autres candidats proposant des pilules amaigrissantes expérimentales à base de GLP-1, notamment Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 600276.SS et Huadong Medicine 000963.SZ .

Les traitements oraux représentent environ un tiers des prescriptions liées à l’obésité aux États-Unis depuis le lancement du comprimé Wegovy de Novo en janvier de cette année, selon des présentations de Novo datant de septembre.

La Commission nationale de la santé chinoise a déclaré que la proportion de personnes en surpoids ou obèses dans le pays pourrait atteindre plus de 65 % d’ici 2030, contre environ 50 % en 2020.

Les ventes annuelles de traitements à base de GLP-1 destinés à la gestion du poids en Chine pourraient atteindre 30 milliards de yuans (4,5 milliards de dollars) au cours des cinq à sept prochaines années, contre une fourchette estimée entre 3 et 4 milliards de yuans actuellement, selon les prévisions de Yang Huang, responsable de la recherche sur la santé en Chine chez J.P. Morgan.

Lilly n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant le prix de l'orforglipron en Chine ni sa date de mise sur le marché.

Ce qui semblait être une promotion pour ce médicament a été publié jeudi sur une application mobile de la société chinoise de commerce électronique JD.com 9618.HK . Un porte-parole de JD.com n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.