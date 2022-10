Eli Lilly : désignation " Fast Track " pour le tirzepatide

(AOF) - Eli Lilly a reçu la désignation " Fast Track " ou procédure d'examen accéléré de la FDA américaine pour le tirzepatide dans le traitement des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec comorbidités liées au poids.

" L'obésité est une maladie chronique qui affecte la santé de près de 100 millions d'Américains et constitue un facteur important des coûts de santé. Bien que le régime alimentaire et l'exercice physique soient des étapes importantes, la plupart des patients n'atteignent pas les objectifs de traitement souhaités avec seulement le régime alimentaire et l'exercice physique ", a commenté Mike Mason, président de Lilly Diabetes.

" Nous nous consacrons à aider les personnes souffrant d'obésité grâce à notre recherche et au développement de traitements innovants tels que le tirzépatide, qui a entraîné des réductions de poids significatives chez les patients prenant du tirzépatide pour le diabète de type 2 dans l'étude Surpass ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.