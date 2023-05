Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eli Lilly: des résultats d'études positifs dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 13:12

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce les résultats positifs de l'étude de phase 3 TRAILBLAZER-ALZ 2, montrant que son donanemab ralentissait considérablement le déclin cognitif et fonctionnel chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce.



L'essai a atteint le critère d'évaluation principal et tous les critères d'évaluation secondaires mesurant le déclin cognitif et fonctionnel. '47% des participants sous donanemab n'ont montré aucun déclin (contre 29% des participants sous placebo)', précise Eli Lilly.



Sur la base de ces résultats, le laboratoire pharmaceutique procédera aux soumissions réglementaires mondiales le plus rapidement possible et prévoit de soumettre une demande à la FDA des États-Unis ce trimestre.