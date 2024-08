Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: des flacons unidoses de Zepbound disponibles information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que les flacons unidoses de 2,5 mg et 5 mg de Zepbound sont disponibles en auto-paiement aux Etats-Unis, pour les patients disposant d'une ordonnance sur étiquette, augmentant ainsi considérablement l'offre du produit en réponse à la forte demande.



Le laboratoire pharmaceutique souligne que le prix des flacons à dose unique est inférieur de 50% ou plus par rapport au prix de catalogue de tous les autres médicaments à base d'incrétine (GLP-1) pour le traitement de l'obésité.



Cette nouvelle option doit aider des millions d'adultes obèses à accéder au médicament, y compris ceux non éligibles au programme de carte d'épargne Zepbound, non couverts par leur employeur ou qui doivent payer eux-mêmes en dehors de l'assurance.





