Eli Lilly : départ d'une administratrice indépendante

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui le départ de Carolyn R. Bertozzi du conseil d'administration, cette dernière démissionnant de son poste d'administratrice indépendante. Carolyn R. Bertozzi siégeait au conseil en tant que membre du comité scientifique et technologique et du comité d'éthique et de conformité. Son départ est lié à l'accord de collaboration et de licence passé avec Lycia Therapeutics, dont Carolyn R. Bertozzi est l'une des fondatrices.

