Eli Lilly : démarre un nouvel essai de traitement du Covid-19

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce ce lundi avoir commencé un essai clinique de phase 1 pour un deuxième traitement par anticorps conçu pour lutter contre le Covid-19. Le fabricant américain de médicaments a ainsi déclaré avoir dosé le premier volontaire sain dans le cadre de son accord de collaboration avec son partenaire chinois Junshi Biosciences. L'étude de phase 1 vise à évaluer l'innocuité et la tolérabilité du JS016 chez des participants sains n'ayant pas reçu de diagnostic de Covid-19. Il s'agit du deuxième anticorps d'Eli Lilly à démarrer des essais cliniques, après le LY-CoV555 qui est récemment entré en phase 1 et est actuellement testé chez des patients hospitalisés.

