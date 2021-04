Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : demande de révocation d'une EUA à la FDA Cercle Finance • 16/04/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce avoir demandé à la FDA des États-Unis de révoquer l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour bamlanivimab (LY-CoV555) 700 mg seul, demande qui n'est pas due à des problèmes de sécurité. Le laboratoire explique qu'il s'agit de la dernière étape de la transition pour fournir uniquement bamlanivimab et etesevimab pour leur administration ensemble aux États-Unis pour le traitement de Covid-19. 'Tous les sites aux États-Unis ont maintenant accès à des doses d'etesevimab pour l'administration avec bamlanivimab, qui, ensemble, peuvent neutraliser plus des variants émergents que bamlanivimab seul', poursuit le groupe d'Indianapolis.

