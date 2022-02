Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: contrat de 721M$ avec le gouvernement états-unien information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 12:02









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier soir un accord de 721 M$ avec le gouvernement des Etats-Unis afin de fournir jusqu'à 600000doses du médicament expérimental bebtelovimab, destiné au traitement du COVID-19 léger à modéré chez certains patients à haut risque.



Le gouvernement américain acceptera les doses de bebtelovimab dès lors qu'il obtiendra une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



L'accord d'approvisionnement prévoit la livraison d'un maximum de 600 000 doses au plus tard le 31 mars 2022 avec une option de 500 000 doses supplémentaires au plus tard le 31 juillet 2022.



L'impact financier estimé de cet accord en 2022 est d'au moins 720 millions de dollars de revenus et d'environ 0,20 $ de BPA.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.